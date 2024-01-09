МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Страны по всему миру активно развивают альтернативы межбанковской системе SWIFT для совершения платежей, однако на них все еще приходится незначительная доля трафика — всего лишь до 10% совершаемых транзакций, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. ЦБ назвал долю нерезидентов, использующих российский аналог SWIFT

"Активное использование в качестве инструмента санкций отключение от SWIFT привело к закономерному результату – формированию рядом государств собственных аналогов этой международной системы передачи финансовой информации и совершения платежей, а затем и к попыткам интеграции этих систем", — отмечает эксперт.

На вопрос, какой процент платежей приходится на такие альтернативные каналы, Осадчий ответил, что "возможна только очень грубая оценка — не менее 1% и не более 10%".

Так, в России создана и активно функционирует СПФС (Система передачи финансовых сообщений Банка России), в Китае – CIPS, в Иране – SEPAM. Есть собственный аналог SWIFT и у Индии – это SFMS, напоминает эксперт.

"Если SWIFT соединяет более 11,5 тысяч финансовых институтов, то у самого развитого аналога SWIFT – китайской CIPS – всего 139 прямых и 1345 "непрямых" участника. В российской СПФС — 550 участников, в том числе 150 нерезидентов. Если в среднем в день через СПФС проходит около полумиллиона финансовых сообщений, то через SWIFT — около 44 миллионов", — оценил эксперт.

При этом Россия активно работает над расширением своей национальной системы. Как заявил в понедельник заместитель главы Центробанка Ирана по международным вопросам Мохсен Карими, РФ и Иран полностью соединили свои системы передачи финансовых сообщений, поэтому теперь их банки могут осуществлять операции напрямую.