МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Венгрия готова снять свое вето с финансирования Евросоюза для Украины при условии ежегодного пересмотра этой помощи, передает газета Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. Венгрия будет пытаться "открыть глаза" Брюсселю, заявил Сийярто

Согласно изданию, подобное решение дало бы премьер-министру Венгрии Виктору Орбану возможность каждый год блокировать финансирование ЕС для Киева или "получить уступки" от Брюсселя за отказ от вето.

"Будапешт заявил, что может снять свое вето при условии, что Европейский совет единогласно одобрит финансирование на ежегодной основе", — сообщили газете три неназванных дипломата ЕС.

По данным дипломатического источника, Евросоюз намерен ежегодно выделять Украине гранты и кредиты на сумму 12,5 миллиарда евро.

Ранее в рамках саммита в Брюсселе Будапешт заблокировал пакет финансовой помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро. Венгерский лидер также отметил, что Будапешт сможет еще 75 раз отменить начало переговоров о членстве Украины в союзе.