СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил до 1 февраля провести мониторинг цен на продовольственные товары в регионе. Аксенов оценил туристический поток в Крым в 2023 году

"Поручил до 1 февраля провести мониторинг цен на продовольственные товары в республике и подготовить соответствующий отчет для принятия дальнейших управленческих решений", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Поручение дано министру промышленной политики республики Анушавану Агаджаняну.