2024-01-09T17:29:28+03:00
2024-01-09T17:29:28+03:00
2024-01-09T17:29:28+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240109/842752376.html
Аксенов поручил провести мониторинг цен в Крыму
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил до 1 февраля провести мониторинг цен на продовольственные товары в регионе. "Поручил до 1 февраля провести мониторинг цен на продовольственные... ПРАЙМ, 09.01.2024
финансы, экономика, новости, россия, крым, цены
https://cdnn.1prime.ru/images/84229/64/842296446.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84229/64/842296446.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84229/64/842296445.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84229/64/842296445.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84229/64/842296433.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84229/64/842296433.jpg
https://1prime.ru/tourism/20240105/842735431.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил до 1 февраля провести мониторинг цен на продовольственные товары в регионе.
"Поручил до 1 февраля провести мониторинг цен на продовольственные товары в республике и подготовить соответствующий отчет для принятия дальнейших управленческих решений", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Поручение дано министру промышленной политики республики Анушавану Агаджаняну.