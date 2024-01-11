ХАБАРОВСК, 11 янв — ПРАЙМ. Нет оснований полагать, что российские власти будут что-то сокращать в сфере развития ЖКХ, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с предпринимателями в Хабаровске. Профессор предупредил, чем грозит перепад температур системам ЖКХ

Глава государства подчеркнул, что развитие системы ЖКХ остается наиболее важным аспектом. Он также отметил, что в этом году на развитие ЖКХ выделено 12 миллиардов рублей из федерального бюджета.

"На следующий год — уже 150 миллиардов, на 2026 — тоже 150 миллиардов, плюс из ФНБ там где-то, по-моему, 187 миллиардов. Плюс к этому, вы упомянули уже об этом, инфраструктурные кредиты и облигации соответствующие. Поэтому набор очень большой, вы же сами сказали, меню такое существует. У нас нет оснований полагать, что мы будем здесь что-то сокращать", — отметил российский лидер.

Ранее Путин отмечал, что Министерство финансов России одобрило долгосрочные средства на финансирование системы ЖКХ, поэтому противоречия внутри правительства отсутствуют.

В 2021 году председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин говорил, коммунальная инфраструктура в России изношена на 60-70 процентов. Согласно данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в стране ежегодно замене подлежат не менее пяти процентов труб с высоким уровнем износа (в первую очередь, это объекты тепло- и водоснабжения), но меняется лишь два процента.