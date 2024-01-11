МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Суд Киева передал украинской разведке взятку за закрытие дела компании Burisma в размере шести миллионов долларов, которая, вероятно, пошла на подрыв трубопроводов "Северные потоки", заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач. Россия может потребовать компенсацию за "Северные потоки", заявил МИД

Экс-депутат отметил, что в 2020 году украинский суд получил взятку в размере шести миллионов долларов за закрытие дела о компании Burismа, где один из руководящих постов занимал сын президента США Джо Байдена Хантер Байден.

"Двадцать первого апреля 2022 года украинский суд передает эти 6 миллионов наличного кэша по согласию с представителями Burisma в распоряжение воинской части Главного разведывательного управления Украины. Здесь есть номер этой части… Через промежуток времени начинают взрываться "Северные потоки", совершаются покушения на (Дарью) Дугину, (Захара) Прилепина, (Владлена) Татарского. Руководители спецслужб Украины не скрывают, что они проводят политические убийства, совершают террористические акты за внебюджетный кэш", — сообщил Деркач в беседе с журналисткой Симоне Манжанте.

Крое того, он утверждает, что представители спецслужб Украины не скрывают своего участия в политических убийствах и терактах, осуществляемых за внебюджетные деньги. Деркач передал журналистке Симоне Манжанте ряд документов, в том числе решения украинских судов, подтверждающие его утверждения.

Бывший парламентарий заявил, что Джо Байден использовал свое влияние на украинские власти для закрытия уголовных дел, связанных с деятельностью компании Burisma.

Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли в 2022 году, и некоторые страны не исключили возможность саботажа. Украинские спецслужбы, по данным Washington Post, спланировали и осуществили десятки убийств, включая убийство военного корреспондента Владлена Татарского.