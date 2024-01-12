МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. В России сократился разрыв доходов между богатейшими и беднейшими семьями, следует из результатов "Выборочного наблюдения доходов населения и участи в социальных программах", размещенного на сайте Росстата. Россиянам назвали условие для получения пенсии в 50 тысяч рублей

В исследовании речь идет о среднемесячном доходе одного члена домохозяйства. Отмечается, что самые богатые 10% таких людей (26,7% всех доходов в РФ) имеют доход в размере 101,2 тысячи рублей, а самые бедные (2,9%) — 11,1 тысячи рублей.

Росстат выяснил, что для верхних 10% трудовая деятельность, то есть зарплата или самозанятость, приносит 91% дохода, а для нижних — 56,9%. В разрезе предпринимательства разница составляет 23 тысячи рублей против 2,2 тысячи рублей.

Отмечается, что в среднем богатейшие граждане получают больше соцвыплат, чем беднейшие (9,4% от всех отчислений против 6,3%).

Что касается пенсий, то на богатейших россиян приходится 10% от всего объема выплат, а на беднейших — 3,7 процента. В части пособий и компенсаций динамика обратная — 7,6% против 14,7%