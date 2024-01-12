МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за прошедший год увеличилось на 6,7 миллиона, до 29,7 миллиона, всего же они открыли более 52,4 миллиона счетов, сообщает торговая площадка. Мосбиржа ограничивает расчеты с бумагами "Транснефти" из-за сплита

"Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2023 год увеличилось на 6,7 миллиона, до 29,7 миллиона, ими открыто более 52,4 миллиона счетов (плюс 14 миллионов за 2023 год). В 2023 году в среднем 3 миллиона человек ежемесячно заключали сделки на фондовом рынке Московской биржи (2,2 миллиона в 2022 году). Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в 2023 году в среднем составила 79%, в объеме торгов облигациями – 32%, на спот-рынке валюты – 18%, на срочном – 65%", — говорится в сообщении.

Всего за год частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 1,1 триллиона рублей, в том числе в акции 178,1 миллиарда, в биржевые фонды – 215,4 миллиарда, в облигации – 715 миллиарда рублей (72% – в корпоративные облигации, 28% – в ОФЗ и региональные облигации), также говорится в сообщении.

В декабре самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (доли в 30% и 7,3% соответственно), акции "Газпрома" (15,4%), "Лукойла" (13,8%), "Яндекса" (6,4%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6,4%), акции "Норникеля" (6,4%), "Роснефти" (6,1%), "Магнита" (4,3%) и "Татнефти" (4%).

По числу физлиц с брокерскими счетами на бирже в региональном разрезе в лидерах Москва (2,59 миллиона), Московская область (1,69 миллиона), Санкт-Петербург (1,29 миллиона), Краснодарский край (1,13 миллиона), Свердловская область (1,01 миллиона), Башкирия (также 1,01 миллиона), Татарстан (930 тысяч), Ростовская (897 тысяч), Челябинская (786 тысяч) и Самарская область (700 тысяч человек).

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за год увеличилось на 649,2 тысячи, до 5,8 миллиона (на 61,8 тысячи только за декабрь). Оборот по ИИС за год составил 2,5 триллиона рублей, в структуре оборота 84% – сделки с акциями, 7% – с облигациями, 9% – с биржевыми фондами. Лидеры по количеству открытых ИИС: Москва – 579,5 тысячи (плюс 42,2 тысячи за год), Московская область – 343,9 тысячи (плюс 33,2 тысячи) и Санкт-Петербург – 279,4 тысячи (плюс 31,7 тысячи).