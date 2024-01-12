МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Камаза" по МСФО в первом полугодии прошедшего года выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 13,484 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. "Камаз" ожидает рекордную чистую прибыль за 2023 год

Выручка составила 166,829 миллиарда рублей, превысив уровень первого полугодия 2022 года на 25,3%.