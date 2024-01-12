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"Камаз" увеличил объем чистой прибыли по МСФО
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Чистая прибыль "Камаза" по МСФО в первом полугодии прошедшего года выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 13,484 миллиарда рублей, следует из сообщения... ПРАЙМ, 12.01.2024
финансы, экономика, новости, россия, камаз, мсфо, прибыль
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Камаза" по МСФО в первом полугодии прошедшего года выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 13,484 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.
Выручка составила 166,829 миллиарда рублей, превысив уровень первого полугодия 2022 года на 25,3%.