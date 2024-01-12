МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Конкурсный управляющий "Открытие Холдинга" Мария Булатова просит арбитражный суд Москвы арестовать денежные средства и иное имущество шестерых бывших руководителей компании в пределах около 916,2 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда. Суд подтвердил обязательства AirBaltic перед Инвестбанком в лице АСВ

Меры, направленные на обеспечение заявления Булатовой о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц "Открытие Холдинга", запрашиваются в отношении активов основателя и экс-бенефициара группы "Открытие" Вадима Беляева, экс-президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна, экс-предправления "Открытие Холдинга" Алексея Карахана, а также Сергея Шкодинского, Андрея Коняева и Павла Федосеева, которые в разное время были гендиректорами компании. Для рассмотрения заявления о принятии обеспечительных мер суд назначил заседание на 19 января.

Всего ответчиками в заявлении Булатовой о привлечении к субсидиарной ответственности, поданном в июле, указаны 18 бывших руководителей и совладельцев компании, а также одно юрлицо – ООО "АБЕ Консалтинг". Обеспечительные меры в отношении остальных ответчиков пока не запрашивались.

В сообщении Булатовой на Федресурсе говорилось, что она просит суд приостановить производство в отношении определения размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами. Размер субсидиарной ответственности будет равен сумме неудовлетворенных по завершении процедуры банкротства требований кредиторов. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в отношении "Открытие Холдинга" в ноябре 2021 года по заявлению самой компании. Крупнейший кредитор должника — банк "Траст".

В июле 2022 года, когда суд признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство, общая сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов должника, превышала 920 миллиардов рублей. Пока не рассмотрено еще одно крупное требование – банка "Траст" на сумму около 107,4 миллиарда. При этом действительную стоимость активов "Открытие Холдинга" Булатова оценивает чуть более чем в 161 миллион рублей, в то время как балансовая стоимость активов должника превышает 28 миллиардов. Таким образом, итоговый размер субсидиарной ответственности может составить порядка 1 триллиона рублей.

До начала санации банка "ФК Открытие" в августе 2017 года "Открытие Холдингу" принадлежало 66,4% этой кредитной организации. Бенефициарами "Открытие Холдинга" на тот момент были Беляев, группа "ИФД Капиталъ" Леонида Федуна и Вагита Алекперова, банк ВТБ, группа ИСТ Александра Несиса, а также Аганбегян и предприниматель Александр Мамут.