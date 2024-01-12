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2024-01-12T16:45:19+03:00
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Набиуллина встретилась с министром финансов Белоруссии
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу встретилась с министром финансов Белоруссии Юрием Селиверстовым, в ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего... ПРАЙМ, 12.01.2024
финансы, новости, эльвира набиуллина, россия, белоруссия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу встретилась с министром финансов Белоруссии Юрием Селиверстовым, в ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
"Двенадцатого января 2024 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина провела встречу с министром финансов Республики Беларусь Юрием Селиверстовым, который прибыл в Москву с рабочим визитом", — говорится в сообщении регулятора.
В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Участники подчеркнули нацеленность сторон на успешный совместный результат. Другие подробности встречи в сообщении регулятора не указаны.
Белоруссия, добавляет ЦБ, является ближайшим стратегическим партнером и союзником как в рамках ЕАЭС, так и Союзного государства.