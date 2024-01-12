МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу встретилась с министром финансов Белоруссии Юрием Селиверстовым, в ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба ЦБ РФ. Набиуллина прокомментировала присуждение ей статуса "разрушитель года"

"Двенадцатого января 2024 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина провела встречу с министром финансов Республики Беларусь Юрием Селиверстовым, который прибыл в Москву с рабочим визитом", — говорится в сообщении регулятора.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Участники подчеркнули нацеленность сторон на успешный совместный результат. Другие подробности встречи в сообщении регулятора не указаны.

Белоруссия, добавляет ЦБ, является ближайшим стратегическим партнером и союзником как в рамках ЕАЭС, так и Союзного государства.