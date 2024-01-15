МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Российские импортеры электроники практически полностью отказались от расчетов с зарубежными поставщиками и дистрибьюторами в долларах и евро, пишут "Известия" со ссылкой на заявление менеджера одного из производителей электроники. Российская электроника получила преимущество в ходе госзакупок

По данным издания, российские импортеры электроники теперь предпочитают проводить расчеты со зарубежными поставщиками в местных валютах, таких как рубль, юань, дирхам, вон и донг. "Это имеет свои преимущества: так, нет рисков прослеживаемости отгрузок, нет банков-корреспондентов из недружественных стран, обеспечивается быстрое хождение валюты, есть возможность сократить число посредников при поставках", — следует из сообщения источника.

Собеседник издания отметил, что ряд российских финансовых структур также предлагает использовать криптовалюту при расчетах с иностранными контрагентами. По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, отказ от долларов и евро со стороны оптовых покупателей техники связан со сложностями в покупке валюты, а также ее перевода за рубеж на фоне введенных против России санкций.

Муртазин также добавил, что несмотря на то, что экономия от использования местных валют составляет всего один процент, стоимость закупок при смене расчетных валют не выросла, что благоприятно для всех участников рынка. Кроме того, это также облегчает обмен и конвертацию денег за пределами России, что помогает избежать дефицита и сбоев в платежной системе и логистике, заключил эксперт.