МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Вашингтон сообщил о прекращении финансовой поддержки Украины до тех пор, пока конгресс не одобрит возобновление финансирования, сообщают РИА Новости. Украинские пенсионеры умрут без финансирования Запада, заявил Зеленский

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что США выделили Киеву последний из имевшихся в запасах пакет финансирования, дальнейшее решение примет конгресс.

В публикации отмечается, что в США до сих пор не знают, где в итоге оказалась их поддержка, так как военное ведомство США не следило должным образом за передачей оружия Украине. Информации об учете большей половины поставок отсутствует. Согласно данным в докладе генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча, существует риск краж и перенаправления оружия в третьи страны.

Кроме того, сотрудники инспекции Министерства обороны США проводят проверку на территории Украины, однако их работа осложняется дефицитом кадров и ограничениями передвижения из-за боевых действий.

Тем не менее, в конгрессе предполагают, что Белый дом скрывает правду о направленном Украине финансировании. "Вашингтон лжет американцам об успехе после передачи миллиардов Украине", — заметила член конгресса от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отмечал, что что украинские пенсионеры могут умереть, если западные союзники перестанут оказывать финансовую поддержку.

Ранее Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.