МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Банк России в понедельник выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "300-летие Российской академии наук", следует из сообщения в пресс-релизе ЦБ РФ. ЦБ выпустит инвестиционные монеты "Георгий Победоносец"

"Банк России 15 января 2024 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "300-летие Российской академии наук" серии "Исторические события", — говорится в сообщении.

Диаметр монеты — 39 миллиметров, тираж — 3 тысячи штук. На ее лицевой стороне расположены надписи: "Российская Федерация", "Банк России" и "2024" и указан номинал монеты — 3 рубля, обозначение металла по периодической системе элементов Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения здания президиума Российской академии наук (РАН) и фрагмента юбилейного логотипа, выполненного в цвете, на фоне графического изображения нейросети, внизу — выполненное в технике лазерного матирования изображение композиции из предметов, символизирующих различные отрасли науки, "на фоне паттерна, разработанного к 300-летию РАН"; вверху слева по окружности имеется рельефная надпись: "Российская академия наук".

Боковая поверхность монет рифленая. Монеты изготовлены качеством "пруф".

Выпускаемые монеты — законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, также напоминает ЦБ.