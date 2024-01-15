ВАРШАВА, 15 янв — ПРАЙМ. Новое правительство Польши не отказывается от требования военных репараций от Германии, однако не будет настаивать на озвученной ранее сумме, сообщил замглавы МИД Польши Анджей Шейна. В Польше разместят немецкие войска

"Германия — это не только наши союзники, но и экономические партнеры. Ярослав Качиньский из словесной и дипломатической агрессии по отношению к немцам сделал ведущий элемент повествования во внутренней политике. Внешняя политика должна быть эффективной, а не эффектной", — отметил Шейна в беседе с изданием Rzeczpospolita.

Заместитель министра подчеркнул, что для Польши наиболее важен сам факт выплаты репараций, а не сумма, так как необходимо договориться с немецкой стороной о выгодном и справедливом решении для Варшавы.

Ранее сообщалось, что польские власти запрашивают у Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. Однако, немецкая сторона отказалась от выплат, аргументируя свое решение тем, что Польша уже получила достаточно крупные репарации, а так же самостоятельно отказалась от выплат в 1953 году.

Польская Народная Республика по итогам Второй мировой войны получила Восточную Померанию, часть Бранденбурга и Данциг-Гданьск. После подписания в 1953 году Згожелецкого договора между Польшей и ГДР, Варшавского договора с ФРГ (1970), а также советско-польского договора в 1954-м вопрос о репарациях был закрыт.

Однако в 2017 году несколько политиков из правящей партии "Право и справедливость" (PiS) призвали взыскать с немецкой стороны ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны.

Спустя два года дебатов и расчетов, комиссия сейма Польши объявила сумму военных репараций в размере 1,3 миллиона долларов. Согласно заявлению польских политиков, подписанный документ об отказе от репараций не имеет юридической силы.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, заявил, что вопрос о репарациях закрыт, а пересмотр этого решения может привести к пересмотру государственных границ.