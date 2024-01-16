2024-01-16T11:23:29+03:00
2024-01-16T11:23:29+03:00
2024-01-16T11:23:29+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240116/842807511.html
Во Франции спрогнозировали снижение ставки ЕЦБ
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Следующим шагом Европейского центрального банка станет снижение базовой процентной ставки, это, возможно, произойдет уже в этом году, сообщил глава ЦБ Франции, член совета... ПРАЙМ, 16.01.2024
финансы, экономика, новости, франция, ставка, ецб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ДАВОС (Швейцария), 16 янв — ПРАЙМ. Следующим шагом Европейского центрального банка станет снижение базовой процентной ставки, это, возможно, произойдет уже в этом году, сообщил глава ЦБ Франции, член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало.
Европейский центральный банк в декабре сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,5% годовых, оставив ее на историческом максимуме.
"Если не произойдет никаких крупных сюрпризов — здесь мы смотрим на Ближний Восток — нашим следующим шагом будет снижение (базовой процентной ставки — ред.), вероятно, в этом году. Я не буду комментировать сезон", — сказал он, выступая на Давосском форуме.
Глава французского регулятора отметил, что в среднесрочной перспективе ставка ЕЦБ хотя и будет ниже текущих уровней, она будет все же выше среднего уровня за 2015-2022 год. В эти года ставка находилась вблизи нуля.