ДАВОС (Швейцария), 16 янв — ПРАЙМ. Следующим шагом Европейского центрального банка станет снижение базовой процентной ставки, это, возможно, произойдет уже в этом году, сообщил глава ЦБ Франции, член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало. Высокая ключевая ставка носит временный характер, заявил Путин

Европейский центральный банк в декабре сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,5% годовых, оставив ее на историческом максимуме.

"Если не произойдет никаких крупных сюрпризов — здесь мы смотрим на Ближний Восток — нашим следующим шагом будет снижение (базовой процентной ставки — ред.), вероятно, в этом году. Я не буду комментировать сезон", — сказал он, выступая на Давосском форуме.

Глава французского регулятора отметил, что в среднесрочной перспективе ставка ЕЦБ хотя и будет ниже текущих уровней, она будет все же выше среднего уровня за 2015-2022 год. В эти года ставка находилась вблизи нуля.