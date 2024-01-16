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Володин назвал сумму, которую ГД сэкономила в 2023 году
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Государственная Дума сэкономила 1,2 миллиарда рублей в 2023 году и вернула эти средства в казну, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. "Экономия за прошлый год составила 1 миллиард... ПРАЙМ, 16.01.2024
финансы, новости, госдума, деньги, вячеслав володин
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Государственная Дума сэкономила 1,2 миллиарда рублей в 2023 году и вернула эти средства в казну, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Экономия за прошлый год составила 1 миллиард 220 миллионов. Государственная Дума вернула эти средства в казну. Это в том числе экономия фонда оплаты труда", — сказал он на пленарном заседании.