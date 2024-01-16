МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Государственная Дума сэкономила 1,2 миллиарда рублей в 2023 году и вернула эти средства в казну, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Володин призвал привлечь Байдена к уголовной ответственности

"Экономия за прошлый год составила 1 миллиард 220 миллионов. Государственная Дума вернула эти средства в казну. Это в том числе экономия фонда оплаты труда", — сказал он на пленарном заседании.