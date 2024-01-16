ВЕНА, 16 янв — ПРАЙМ. Финансирование Украины необходимо остановить, так как вливание средств в эту страну только способствует росту коррупции, заявил глава делегации австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Харальд Вилимски. Украина намерена выпустить "репарационные облигации", пишет СМИ

"Мы считаем в корне неправильным вне очереди увеличивать бюджет ЕС, рассчитанный до 2027 года, и тем самым вливать в Украину еще 50 миллиардов евро", — сообщил Вилимски, его слова приводятся в релизе пресс-службы АПС.

По словам депутата, рассмотрение возможности отмены действующих правил голосования в Совете Евросоюза, а также бюджетных правил объединения "еще раз подтверждает, насколько произвольно Брюссель относится к соблюдению собственных регламентов".

Вилимски со ссылкой на данные немецкого института экономических исследований города Киль отметил, что к осени 2023 года Евросоюз направил Киеву примерно 133 миллиарда евро, из которых 3,4 миллиарда — австрийские. Тем не менее, эти средства не принесли желаемого результата.

"Мы не видим причин направлять все больше и больше денег европейских налогоплательщиков на Украину без каких-либо перспектив, тем более что в Европе им найдется более чем достаточно применения", заявил политик. Кроме того, Украина уже давно превратилась в "бездонную яму", а многомиллиардные вложения только ускоряют рост коррупции, заключил Вилимски.

Ранее Комиссия ЕС выступила с инициативой увеличить многолетний бюджет объединения, рассчитанный до 2027 года, на 99 миллиардов евро, поскольку 1,2 триллиона евро не покрывают расходы. При этом 50 миллиардов евро из этой суммы планируется направить на макрофинансовую помощь Украине.