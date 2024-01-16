БРЮССЕЛЬ, 16 янв — ПРАЙМ. Евросоюз намерен единогласно принять решение о пакете финансовой помощи Украине до начала специального европейского саммита, который состоится 1 февраля, заявил вице-премьер, министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем. Украина намерена выпустить "репарационные облигации", пишет СМИ

"Мы продолжаем финальные согласования фонда помощи Украине. Сегодня мы обсуждали продолжение поддержки и все согласны с необходимостью ее продолжать", — сообщил политик по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым делам стран Евросоюза.

Однако, целью встречи является достижение единогласной договоренности 27 стран объединения, заметил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Ранее в рамках саммита в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Венгрия блокирует утверждение расходов бюджета ЕС на поддержку Киева на четыре года на сумму в 20 миллиардов евро. Как ранее подчеркивали в Будапеште, пока Украина не отчитается о предыдущих затратах, выделять новые средства нет смысла. Венгерский пермьер-министр Виктор Орбан подчеркнул, что финансирование Киева бюджетными средствами Евросоюза наносит вред интересам Венгрии. Он также добавил, что Евросоюз вернется к вопросу поддержки Киева на заседании в феврале.

Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года.

Следующий внеочередной саммит союза назначен на 1 февраля.