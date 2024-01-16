МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Налоговые выплаты в госбюджет России и внебюджетные фонды составят в январе 2,83 триллиона рублей, что на треть ниже оценок на декабрь, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса экспертов. Эксперт объяснил, почему нельзя повышать налоги для российских компаний

Так, аналитики Промсвязьбанка ожидают выплат в объеме 2,87 триллиона рублей, банка "Зенит" — 2,79 триллиона.

Налоговый период, по действующим правилам, заканчивается 29 января (традиционное для этого 28-е число выпадает на воскресенье). До этого дня включительно необходимо произвести оплату.

Страховые взносы при этом составят 820 миллиардов рублей по оценке Промсвязьбанка и столько же — по мнению банка "Зенит".

НДС, НДПИ и акцизы, по оценке Промсвязьбанка, составят 750 миллиардов, 900 миллиардов и 150 миллиардов рублей соответственно. Банк "Зенит" оценил эти выплаты, соответственно, в 680 миллиардов, 660 миллиардов и 100 миллиардов рублей.

Налог на прибыль Промсвязьбанк оценивает в 250 миллиардов рублей, а банк "Зенит" — в 340 миллиардов.