БУДАПЕШТ, 16 янв — ПРАЙМ. Венгрия готова выделить пакет финансовой помощи Украине без вреда для бюджета Евросоюза и без общего кредита, свою долю венгерская сторона выплатит из своего бюджета, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан. Венгрия предложила новый вариант выделения средств Украине, пишут СМИ

"Если мы хотим помочь Украине, в чем, по-моему, есть необходимость, это надо сделать так, чтобы не было вреда для бюджета ЕС", — отметил венгерский лидер на пресс-конференции со словацким коллегой Робертом Фицо.

Орбан отметил, что денежный фонд для помощи Киеву необходимо организовать вне бюджета Евросоюза. Кроме того, каждая страна-член союза должна на основе экономических показателей рассчитать сумму, которая пойдет на помощь Украине.

Тем не менее, если Евросоюз откажется от плана Венгрии, то Будапешт будет вынужден остановить этот процесс.

Ранее премьер Венгрии 15 декабря по итогам ночного заседания саммита Евросоюза вновь заблокировал пакет помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов. По его словам, финансирование Украины из бюджета ЕС наносит вред интересам Венгрии. Премьер страны добавил, что Евросоюз вернется к вопросу поддержки Киева на заседании в феврале.

Вице-премьер, министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что Евросоюз намерен единогласно принять решение о пакете финансовой помощи Украине до начала специального европейского саммита, который состоится 1 февраля.