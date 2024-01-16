БРЮССЕЛЬ, 16 янв — ПРАЙМ. Очередные дебаты по военной помощи Украине в Европейском парламенте переросли в словесные перепалки и оскорбления между сторонниками мирного урегулирования и "войны до победного конца", пишут РИА Новости. Украина намерена выпустить "репарационные облигации", пишет СМИ

Некоторые евродепутаты выразили поддержку увеличения военной помощи и ускорения поставок оружия Киеву. "У нас есть боеприпасы. Но мы поставляем недостаточно и недостаточно быстро. Киев ждет больше ракет и как можно быстрее", — высказалась депутат Натали Луазо, близкая к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Луазо также призвала обойти вето со стороны Будапешта путем нового общеевропейского займа.

Депутат от партии "Альтернатива для Германии", в свою очередь, сообщил о бесперспективности военного решения конфликта на Украине и призвал прекратить посылать оружие. Одним из доводов противников военной помощи Украине стала смерть американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме, что вызвало сомнения в украинской победе и демонстративное неуважение к европейским ценностям.

Словацкий евродепутат Мирослав Радаковский отметил, что Евросоюз должен найти способы мирного урегулирования конфликта. По его словам, в Европе уже осознали невозможность победы украинской стороны в конфликте. поэтому поставки вооружений необходимо прекратить. На неразборчивые выкрики из зала заседания в рамках выступления словацкий депутат призвал оппонентов "заткнуться", за что получил замечание со стороны председателя.

Дебаты также сопровождались обвинениями в том, что противники военной помощи Украине являются "доверенными лицами" Москвы. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз оказал Украине больше помощи, чем США, но поток западной помощи Киеву сейчас под вопросом.

Российская сторона ранее направляла ноту НАТО в связи с поставками оружия на Украину, заявляя о законности своих действий. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.