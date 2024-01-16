МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Использование Евросоюзом доходов от российских активов подорвет доверие к финансовому рынку Европы, разрушит основной фундамент европейской правовой системы — незыблемость частной собственности, заявил РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. Активы "Рольф" просят взыскать через суд в пользу государства

ЕС начал работу по реализации выдвинутого Еврокомиссией плана по использованию доходов от замороженных суверенных активов России в интересах Украины, сообщил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем в соцсети X.

"К сожалению, ЕС как всегда в своих решениях идёт в фарватере американской политики. При этом воровство российских активов, если оно произойдет, подорвет доверие к европейскому финансовому рынку, а главное разрушит основной фундамент столетиями формировавшейся европейской правовой системы — незыблемость частной собственности", — сказал парламентарий.

Однако все, что делает Евросоюз последние годы, говорит о "глубоком вассальном положении как европейских лидеров, так и в целом их государственного аппарата", добавил Шендерюк-Жидков.

"Когда в желании угодить суверену государства готовы пожертвовать одномоментно всем тем, что созидалось поколениями", — заключил он.