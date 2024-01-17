АНКАРА, 17 янв — ПРАЙМ. Экспортерам в Турции обещали в ближайшие дни нормализовать ситуацию с денежными переводами из России, полностью проблема может быть решена после января, сообщил РИА Новости на условиях анонимности руководитель одной из турецких фирм, поставляющей косметическую и бытовую продукцию на российский рынок. Источник назвал срок решения проблемы с денежными переводами из Турции

Местное издание Ekonomim сообщило 17 января, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков осуществлять денежные переводы из России. По сведениям газеты, денежные переводы почти прекратились с Нового года, экспортеры ждут срочных решений для продолжения торговли с Россией. Министерство торговли начало изучение этого вопроса.

"Буквально вчера некоторые представители наших бизнес-кругов встречались с председателем Ассамблеи экспортеров Турции. Было заявлено, что ситуация нормализуется в ближайшие дни. О полном устранении речь может идти после января", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, ряд экспортеров уже две недели не могут получить финансирование и осуществлять денежные переводы с российскими партнерами.

Как заявлял агентству РИА новости источник из госбанка Турции, проблемы с операциями связаны с давлением, которое оказывается на страну на фоне санкционной политики Запада.

Официальные лица Анкары не раз заявляли США и Евросоюзу, что не присоединятся к ограничениям против России, так как они ударят по самой Турции. При этом страна подчеркивала, что не допустит обхода санкций.