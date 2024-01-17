МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 января 2024 года, по предварительным данным, исполнены на 2,984 триллиона рублей, или на 99,2% от плана на 2023 год, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ. В Словакии назвали "рациональным" предложение Венгрии по бюджету ЕС

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 января 2024 года, составило 2 983,8 миллиарда рублей или 99,2% от плановых бюджетных назначений", — говорится в сообщении министерства.

Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".

Лидерами по расходованию средств в 2023 году стали национальные проекты "Безопасные качественные дороги" и "Наука и университеты" — они исполнены на 100% от годового плана. Исполнение расходов по национальным проектам "Демография", "Экология", "Международная кооперация и экспорт" составило 99,9%.

За ними следуют нацпроекты "Жилье и городская среда" — 99,8%, "Производительность труда" — 99,7%, "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)" — 99,6% и "Культура" — 99,4%.

Расходы по нацпроекту "Образование" исполнены на 99% от плана, "Здравоохранение" — на 97,9%, "Туризм и индустрия гостеприимства" — на 97,4%, "Цифровая экономика Российской Федерации" — на 95,8%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — на 92,9%.