МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в декабре снизилась на 7,9 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, при этом в целом за год банк заработал 1,493 триллиона рублей против 300,2 миллиарда рублей в 2022 году, говорится в пресс-релизе кредитной организации. ВТБ продал физлицам рекордный объем золота

"Чистая прибыль Сбербанка за двенадцать месяцев 2023 года составила 1,493 триллиона рублей при рентабельности капитала в 24,7 процента. В декабре Сбербанк заработал 115,6 миллиарда рублей чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 21 процент", — сказано в сообщении.

В 2022 году чистая прибыль Сбербанка в декабре выросла на 40,1 процента по сравнению с результатом 2021-го — до 125,5 миллиарда рублей, а прибыль за весь год составила 300,2 миллиарда рублей против 1,237 триллиона рублей годом ранее.

В начале декабря Сбербанк представил новую стратегию развития своего бизнеса до 2026 года. Фокус внимания перенесут на развитие искусственного интеллекта нового поколения и человекоцентричного подхода. Финансовыми целями стратегии-2026 стали рентабельность капитала свыше 22 процентов в каждый год, норматив достаточности общего капитала Н20.0 свыше 13,3 процента, уровень дивидендных выплат — 50 процентов от чистой прибыли.