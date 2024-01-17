МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Объем ФНБ за декабрь 2023 года сократился на 1,5 триллиона рублей, до 11,965 триллиона рублей, а в долларах уменьшился на 17,7 миллиарда — до 133,407 миллиарда долларов, или 8% ВВП, при этом в конце прошлого года Минфин направил 2,9 триллиона рублей из средств фонда на покрытие дефицита федерального бюджета и обнулил остатки на счетах в евро, говорится в материалах на сайте министерства. ВТБ продал физлицам рекордный объем золота

"По состоянию на 1 января 2024 года объем ФНБ составил 11 965 074,7 миллиона рублей или 8,0% ВВП, прогнозируемого на 2023 год (…), что эквивалентно 133 407,3 миллиона долларов", — говорится в материалах. По состоянию на 1 декабря 2023 года объем ФНБ составлял 13 432 971,8 миллиона рублей, или 9% ВВП, что было эквивалентно 151 129,1 миллиона долларов.

"В декабре 2023 года часть средств ФНБ на счетах в Банке России в суммах 114 947,6 миллиона китайских юаней, 232 584,5 килограмма золота в обезличенной форме и 573,7 миллиона евро была реализована за 2 900 000,0 миллионов рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита. В результате данных конверсионных операций на счете по учету средств ФНБ в Банке России в евро сформировался нулевой остаток", — сообщает Минфин.

Власти РФ отказались от инвестирования средств ФНБ в долларовые активы в середине 2021 года. А в конце 2022 года были обнулены средства ФНБ на счетах в ЦБ в британских фунтах и японских иенах. Тогда же правительство утвердило новую структуру ФНБ: средства фонда можно инвестировать только в золото и юани. При этом максимальная доля юаня в активах ФНБ составляет 60%, золота — 40%.