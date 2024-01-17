Женщина из Великобритании выиграла £219 млн в лотерею и рассталась с семьей
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Жительница Великобритании выиграла 187,5 миллиона долларов (219 миллионов фунтов стерлингов), после чего разорвала отношения со своей семьей, потому что они стали слишком "жадными", пишет New York Post.
Джиллиан Бэйфорд, жительница города Данди, расположенного в Шотландии, выиграла крупную сумму в лотерею вместе с мужем Эдрианом в августе 2012 года. Всего через 15 месяцев после судьбоносного выигрыша Джиллиан развелась с мужем, якобы из-за стресса, вызванного необходимостью управлять таким крупным капиталом.
Спустя некоторое время у женщины испортились отношения с семьей, так как, по словам Джиллиан, она потратила на них 20 миллионов фунтов стерлингов, однако они начали воспринимать ее как "дойную корову". После выигрыша шотландка расплатилась с семейными долгами, купила родителям пентхаус в восточной Шотландии, помогла брату Колину и отцу расплатиться с долгами, которые те получили в ходе нескольких неудачных предпринимательских авантюр, и даже дала Колину средства на открытие нового бизнеса. Однако, брат Джиллиан тайно женился и даже не пригласил сестру на свадьбу, сказано в публикации.
"Это расстраивает и огорчает. Деньги должны были сделать всех (родственников — прим. ред.) счастливыми, однако они стали требовательными и жадными. Они забыли, откуда они пришли, они утирают людям нос, выставляя напоказ свои деньги, и это, на мой взгляд, очень мерзко", — посетовала Бэйфорд.
По словам матери Джиллиан, слухи о 20 миллионах фунтов стерлингов, которые она якобы отдала семье, преувеличены. Она также обвинила дочь в том, что та запретила ей общаться с внуками, заключили в издании.
https://1prime.ru/finance/20240117/842819565.html