МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Жительница Великобритании выиграла 187,5 миллиона долларов (219 миллионов фунтов стерлингов), после чего разорвала отношения со своей семьей, потому что они стали слишком "жадными", пишет New York Post. Итальянский бездомный выиграл в лотерею, но не может забрать приз

Джиллиан Бэйфорд, жительница города Данди, расположенного в Шотландии, выиграла крупную сумму в лотерею вместе с мужем Эдрианом в августе 2012 года. Всего через 15 месяцев после судьбоносного выигрыша Джиллиан развелась с мужем, якобы из-за стресса, вызванного необходимостью управлять таким крупным капиталом.

Спустя некоторое время у женщины испортились отношения с семьей, так как, по словам Джиллиан, она потратила на них 20 миллионов фунтов стерлингов, однако они начали воспринимать ее как "дойную корову". После выигрыша шотландка расплатилась с семейными долгами, купила родителям пентхаус в восточной Шотландии, помогла брату Колину и отцу расплатиться с долгами, которые те получили в ходе нескольких неудачных предпринимательских авантюр, и даже дала Колину средства на открытие нового бизнеса. Однако, брат Джиллиан тайно женился и даже не пригласил сестру на свадьбу, сказано в публикации.

"Это расстраивает и огорчает. Деньги должны были сделать всех (родственников — прим. ред.) счастливыми, однако они стали требовательными и жадными. Они забыли, откуда они пришли, они утирают людям нос, выставляя напоказ свои деньги, и это, на мой взгляд, очень мерзко", — посетовала Бэйфорд.

По словам матери Джиллиан, слухи о 20 миллионах фунтов стерлингов, которые она якобы отдала семье, преувеличены. Она также обвинила дочь в том, что та запретила ей общаться с внуками, заключили в издании.