МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Выручка 100 крупнейших российских IT-компаний вырастет как минимум в 2,5 раза, до 5,3 триллиона рублей, благодаря национальному проекту "Экономика данных", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на международной выставке-форуме "Россия". Чернышенко оценил развитие беспилотного транспорта в России

В октябре президент РФ Владимир Путин поручил запустить новый национальный проект "Экономика данных". В его рамках будут развиваться ключевые технологические направления, включая квантовые технологии, облачные сервисы, искусственный интеллект и платформенные технологические решения, а для выполнения нацпроекта будут запущены 10 федеральных проектов.

"Мы ожидаем, что благодаря этому нацпроекту выручка топ-100 IT-компаний увеличится как минимум в 2,5 раза — то есть, есть за что бороться, во что инвестировать акционерам уважаемым, — и достигнет 5,3 триллиона рублей", — заявил Чернышенко.

Он также отметил, что российским компаниям не надо "замыкаться" только на внутреннем рынке. "Мы отдельно будем прорабатывать помощь вам в экспансии ваших решений за рубежом, но, прежде всего, ближайших наших соседей: ЕАС, СНГ, БРИКС и так далее", — уточнил вице-премьер.

По его словам, в 2023 году цифровая зрелость отраслей экономики в России составила более 74%, а в онлайн удалось перевести все запланированные социально значимые услуги. В свою очередь затраты на IT превысили 540 миллиардов рублей.