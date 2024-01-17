МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Для организации Фонда строительства и реконструкции аэродромной системы необходимо найти источники финансирования, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с членами кабмина России. Минтранс назвал ожидаемый объем авиапассажиров по программам субсидирования

"Этот фонд для строительства и реконструкции аэродромной системы — это возможный проект, надо над этим просто поработать, понять источники финансирования. А так, в целом, это правильно, согласен", — отметил российский лидер.

Президент добавил, что для финансирования таких масштабных проектов необходим надежный и постоянно действующий источник. Кроме того, глава государства обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой представить окончательное решение по регистрации аэродромной техники. Путин заключил, что окончательное решение должно быть подготовлено на основе потребностей экономики и соответствующих отраслей.

Глава Министерства транспорта России Виталий Савельев отметил, что ведомство намерено создать в ближайшей перспективе предложения по принципам финансирования Фонда. По словам Савельева, к 2030 году в России будет в эксплуатации 241 аэродром, из которых на сегодняшний день уже 228 действующие. Из них 111 аэродромов подлежит реконструкции и капремонту до 2030 года. На ремонт потребуется 383 миллиарда рублей, заметил глава ведомства.

Согласно заявлению министра, несмотря на то, что Шереметьево, Новый Уренгой, Благовещенск уже используют эту схему, необходимость в создании отдельного фонда для финансирования капитального ремонта и реконструкции аэродромов остается.