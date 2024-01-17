2024-01-17T18:12:00+03:00

2024-01-17T18:28:32+03:00

2024-01-17T18:12:00+03:00

2024

https://1prime.ru/finance/20240117/842824169.html

В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 3 (2477)

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https://россиясегодня.рф

В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 3 (2477). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: положение № 825-П от 21.09.2023 "О случаях и... ПРАЙМ, 17.01.2024

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60