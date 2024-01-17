МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 3 (2477).
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
- положение № 825-П от 21.09.2023 "О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 76593 от 25.12.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;
- указание № 6534-У от 18.09.2023 "О внесении изменений в Положение Банка России от 11 января 2021 года № 753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 76560 от 22.12.2023, вступает в силу с 1.04.2024/;
- указание № 6535-У от 21.09.2023 "О порядке согласования с Банком России возврата денежных средств, ошибочно зачисленных на корреспондентский счет /субсчет/ кредитной организации и /или/ счет цифрового рубля кредитной организации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 76559 от 22.12.2023, вступает в силу с 1.04.2024/;
- указание № 6536-У от 21.09.2023 "О признании утратившими силу Указания Банка России от 5 июля 2007 года № 1853-У и внесенных в него изменений" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 76561 от 22.12.2023, вступает в силу с 1.04.2024/;
- указание № 6547-У от 28.09.2023 "О форме /формате/ и порядке направления эмитентами в Банк России уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается и /или/ не предоставляется" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 76667 от 27.12.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;
- указание № 6568-У от 6.10.2023 "О составе, порядке и сроках представления страховщиками в автоматизированную информационную систему страхования информации, предусмотренной пунктом 1 статьи 3311 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также о порядке отказа оператора автоматизированной информационной системы страхования в размещении указанной информации в автоматизированной информационной системе страхования" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 76711 от 28.12.2023, вступает в силу с 1.04.2024/;
- указание № 6606-У от 15.11.2023 "О внесении изменений в Указание Банка России от 30 сентября 2022 года № 6282-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 76534 от 21.12.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;
- указание № 6620-У от 06.12.2023 "О внесении изменений в Положение Банка России от 17 апреля 2019 года № 683-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 76546 от 22.12.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/.
В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение об исключении АО "СМП Банк" из реестра банков-участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией; объявления Банка России.
https://1prime.ru/finance/20240117/842824169.html