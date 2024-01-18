ВАРШАВА, 18 янв — ПРАЙМ. Сейм Польши принял закон о бюджете на 2024 год с дефицитом 184 миллиарда злотых (около 45 миллиардов долларов). Заседание транслировалось на официальном сайте парламента. Польша резко наращивает производство вооружений, пишет СМИ

Расходы в данном бюджете запланированы на уровне 866,4 миллиарда злотых (около 216 миллиардов долларов), а доходы — около 682,4 миллиарда злотых (около 170 миллиардов долларов). Из этих доходов около 603,9 миллиарда злотых (около 151 миллиарда долларов) планируется получить в виде налогов.

Далее закон о бюджете будет направлен на подпись президенту республики.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что новые власти страны намерены сохранить рекордные расходы оборонного сектора.

В последнее время Польша осуществляет масштабные закупки вооружения и военной техники как у отечественных предприятий, так и за границей — в основном в США и Южной Корее. Среди прочего закупаются боевые самолеты и вертолеты, дроны, системы реактивной и ствольной артиллерии, танки и другая бронетехника, системы ПРО и ПВО.