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2024
https://1prime.ru/finance/20240118/842831106.html
Парламент Польши принял бюджет на 2024 год с дефицитом
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Сейм Польши принял закон о бюджете на 2024 год с дефицитом 184 миллиарда злотых (около 45 миллиардов долларов). Заседание транслировалось на официальном сайте парламента. Расходы... ПРАЙМ, 18.01.2024
финансы, новости, в мире, бюджет, польша, дефицит
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАРШАВА, 18 янв — ПРАЙМ. Сейм Польши принял закон о бюджете на 2024 год с дефицитом 184 миллиарда злотых (около 45 миллиардов долларов). Заседание транслировалось на официальном сайте парламента.
Расходы в данном бюджете запланированы на уровне 866,4 миллиарда злотых (около 216 миллиардов долларов), а доходы — около 682,4 миллиарда злотых (около 170 миллиардов долларов). Из этих доходов около 603,9 миллиарда злотых (около 151 миллиарда долларов) планируется получить в виде налогов.
Далее закон о бюджете будет направлен на подпись президенту республики.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что новые власти страны намерены сохранить рекордные расходы оборонного сектора.
В последнее время Польша осуществляет масштабные закупки вооружения и военной техники как у отечественных предприятий, так и за границей — в основном в США и Южной Корее. Среди прочего закупаются боевые самолеты и вертолеты, дроны, системы реактивной и ствольной артиллерии, танки и другая бронетехника, системы ПРО и ПВО.