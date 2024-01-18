МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Киев подготовил план системной трансформации Украины на пути в Евросоюз, написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. ЕК проверит законодательство Украины на соответствие европейскому

По словам Шмыгаля, украинские власти наедятся, что на саммите 1 февраля будет согласовано выделение Киеву финансовой помощи. "Украина рассчитывает, что будет принято положительное решение о выделении финансовой поддержки Украине в размере 50 миллиардов евро. Эта программа предусматривает не только выделение средств, но и системную трансформацию Украины на пути в ЕС. Наше правительство сформировало драфт-план и видение этого процесса. От Европейской комиссии получили уже комментарии, которые обрабатываем", — отметил украинский премьер.

Тем не менее, Шмыгаль не уточнил, в чем именно заключается план.

Ранее в ходе декабрьского саммита в Брюсселе Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета Евросоюза на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Украине. По данным издания Politico, Будапешт может снять вето с проекта финансирования Киева только при условии проведения ежегодного аудита этой помощи.

Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС планируется провести 1 февраля.