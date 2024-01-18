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https://1prime.ru/finance/20240118/842832610.html
Кулеба обсудил с главой МИД Австрии шаги в отношении российских активов
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил со своим австрийским коллегой Александером Шалленбергом шаги по использованию замороженных российских активов. Об этом Кулеба... ПРАЙМ, 18.01.2024
финансы, новости, украина, австрия, дмитрий кулеба, замороженные российские активы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил со своим австрийским коллегой Александером Шалленбергом шаги по использованию замороженных российских активов. Об этом Кулеба написал на своей странице в соцсети Х.
По его словам, он встретился Шалленбергом в Давосе, чтобы обсудить использование замороженных российских активов для помощи Украине, а также график вступления Украины в ЕС на первую половину 2024 года.
По словам Кулебы, стороны согласились с тем, что "обе цели являются приоритетными", а также "скоординировали совместные шаги для их достижения".
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.