МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил со своим австрийским коллегой Александером Шалленбергом шаги по использованию замороженных российских активов. Об этом Кулеба написал на своей странице в соцсети Х. Сенатор оценила шансы США и Европы "прикарманить" российские активы

По его словам, он встретился Шалленбергом в Давосе, чтобы обсудить использование замороженных российских активов для помощи Украине, а также график вступления Украины в ЕС на первую половину 2024 года.

По словам Кулебы, стороны согласились с тем, что "обе цели являются приоритетными", а также "скоординировали совместные шаги для их достижения".

В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.