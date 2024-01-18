МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ внесет ряд изменений в Бюджетный кодекс для повышения качества финансового контроля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином в четверг. ФАС подготовила законопроект о дополнительном контроле финансового рынка

"Правительство выделяет значительные ресурсы на развитие проектов, которые способствуют улучшению жизни наших граждан. Мы добиваемся того, чтобы каждый рубль расходовался максимально эффективно. Для усиления работы в этом направлении расширим методы государственно-финансового контроля", — сказал Мишустин.

Он пояснил, что проверок и ревизий движения средств государственной поддержки по уже свершившимся событиям, то есть постфактум, недостаточно.

"Мы дополним Бюджетный кодекс целым рядом изменений, сделаем экспертно-аналитическую деятельность одним из направлений работы органов государственного и муниципального финансового контроля. Они смогут проводить более глубокий анализ использования денежных ресурсов, в том числе, оценивая законность операций на основе доступных источников, например, за счет интеграции информационных систем", — подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что изменения позволят видеть данные в режиме реального времени и вести эффективный мониторинг средств, которые государство выделяет. "Такой подход снизит вероятность совершения ошибок, окажет помощь для минимизации рисков, недопущения нарушений", – заметил глава правительства.