2024-01-18T17:43:00+03:00

2024-01-18T17:54:06+03:00

2024-01-18T17:43:00+03:00

2024

https://1prime.ru/finance/20240118/842834383.html

В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 4 (2478)

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https://россиясегодня.рф

В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 4 (2478). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: указание № 6586-У от 25.10.2023 "О внесении... ПРАЙМ, 18.01.2024

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60