МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 4 (2478).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

  • указание № 6586-У от 25.10.2023 "О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 76545 от 21.12.2023, вступает в силу с 1.01.2024/.

 