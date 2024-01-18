2024-01-18T17:43:00+03:00
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2024-01-18T17:43:00+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240118/842834383.html
В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 4 (2478)
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В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 4 (2478). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: указание № 6586-У от 25.10.2023 "О внесении... ПРАЙМ, 18.01.2024
финансы, новости, россия, вестник банка россии, центробанк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 4 (2478).
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
- указание № 6586-У от 25.10.2023 "О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 76545 от 21.12.2023, вступает в силу с 1.01.2024/.