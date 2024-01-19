МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Германия с момента начала российской специальной военной операции на Украине выделила Киеву почти 28 миллиардов евро, сообщило Министерство иностранных дел ФРГ. В Германии отказались идти ва-банк на Украине

"Федеральное правительство с начала войны выделило Украине более 27,8 миллиарда евро в виде двусторонней поддержки, например на комплексную программу помощи в зимнее время, поддержку людей, бежавших с Украины, борьбу с военными преступлениями, гуманитарную помощь и разминирование", — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что речь идет не только о гумпомощи, но и о поставках военной техники и оружия. Кроме того, Берлин стал крупнейшим инвестором в "Европейский фонд мира", направивший Украине 5,6 миллиарда евро.

ФРГ стала вторым по величине донором помощи для Киева после США. Во вторник кабмин ФРГ сообщил, что в 2024 году Берлин планирует оказать военную помощь Украине более чем на семь миллиардов евро.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.