МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. В ходе обсуждения создания нового фонда военной помощи Украине страны ЕС не смогли согласовать размер его ежегодного бюджета, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. В Германии раскрыли сумму помощи Украине, выделенной с начала СВО

По данным агентства европейские страны обсуждают создание фонда, рассматриваемого некоторыми из них в качестве усовершенствования имеющегося механизма финансирования Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF). Отмечается, что объем финансирования через нынешний механизм повышали несколько раз, но подобные решения требуют единогласной поддержки всех членов ЕС, а в последнее время против выступает Венгрия.

"Ведутся также дискуссии по планам создать новый фонд для военной поддержки Украины <…> Европейская служба внешних связей предложила установить ежегодный бюджет фонда в примерно 5 миллиардов евро, но это не получило единой поддержки стран-членов", — сказано в сообщении Bloomberg.

Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) создали в ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.