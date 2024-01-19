МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 января составил 326,6 миллиарда долларов, снизившись с начала прошлого года на 57 миллиардов долларов, или на 14,9%, сообщает ЦБ РФ. Стало известно, как будут выбивать долги россиян после 1 февраля

"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2024 года составил 326,6 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2023 года на 57,0 миллиарда долларов США, или на 14,9%", — говорится в сообщении.

Внешний долг на отчетную дату, в соответствии с международной методологией, представляет собой непогашенную сумму текущих безусловных обязательств резидентов Российской Федерации (коммерческих и государственных структур) перед нерезидентами в виде основного долга и начисленных на отчетную дату процентов, подлежащих погашению в будущем.

Как отмечается в публикации на сайте Банка России, данные о внешнем долге классифицируются по институциональным секторам и подсекторам, по срокам погашения, по видам долговых инструментов, по функциональным категориям, а также по валютам (национальная или иностранная).