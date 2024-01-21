МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Государственное управление финансового регулирования (NAFR) КНР усилит надзор за финансовым сектором страны, сообщило агентство Xinhua со ссылкой на заявление ведомства. Россия сохранила лидерство в поставках нефти в Китай

"NAFR усилит надзор за финансовым сектором и будет координировать свои действия с другими соответствующими органами власти, чтобы поставить всю финансовую деятельность под надзор в соответствии с законом", — отметил регулятор.

Указывается, что Китай "расширит институциональную открытость финансового сектора" и воспользуется возможностями своего крупного рынка, чтобы избежать рисков и гарантировано достичь положительного результата.

Ранее The Financial Times писало, что В Китае ввели ограничения для институциональных инвесторов на продажу акций. Они должны стабилизировать китайский фондовый рынок после падения (в 2023 году индекс CSI 300 снизился на 19 процентов).