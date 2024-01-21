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https://1prime.ru/finance/20240121/842852525.html
Китай усилит надзор за финансовым сектором, пишет СМИ
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Государственное управление финансового регулирования (NAFR) КНР усилит надзор за финансовым сектором страны, сообщило агентство Xinhua со ссылкой на заявление ведомства. "NAFR... ПРАЙМ, 21.01.2024
финансы, новости, китай, финансы, инвестиции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Государственное управление финансового регулирования (NAFR) КНР усилит надзор за финансовым сектором страны, сообщило агентство Xinhua со ссылкой на заявление ведомства.
"NAFR усилит надзор за финансовым сектором и будет координировать свои действия с другими соответствующими органами власти, чтобы поставить всю финансовую деятельность под надзор в соответствии с законом", — отметил регулятор.
Указывается, что Китай "расширит институциональную открытость финансового сектора" и воспользуется возможностями своего крупного рынка, чтобы избежать рисков и гарантировано достичь положительного результата.
Ранее The Financial Times писало, что В Китае ввели ограничения для институциональных инвесторов на продажу акций. Они должны стабилизировать китайский фондовый рынок после падения (в 2023 году индекс CSI 300 снизился на 19 процентов).