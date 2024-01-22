МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Конкуренция компаний по уровню предлагаемых сотрудникам зарплат в 2024 году может усилиться в связи с сохраняющимся на рынке дефицитом кадров, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные экспертов. Пенсии, пособия, зарплаты. Каких доплат от государства ждать в 2024 году

Согласно изданию, в прошлом году спрос на труд рекордно вырос, а число вакансий превысило число занятых на два миллиона. Отмечается, что серьезной проблемой для работодателей является привлечение новых и удержание действующих кадров, поэтому многие из них прибегают к увеличению зарплат.

По словам экспертов, прирост зарплат в текущем году составит 1,3-1,6 процента в реальном выражении. Одна из компаний уже подтверждает прогнозы: АвтоВАЗ сообщил об индексации окладов работников и тарифных ставок на девять процентов с февраля 2024 года.

"Раньше многие крупные предприятия, можно сказать, договаривались друг с другом о том, что повышают зарплаты массового персонала примерно на одну и ту же сумму. Сейчас, по нашим данным, такие неформальные договоренности больше не работают", — сообщил член совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин.

В издании отметили, что сотрудники уже не остаются на месте из-за привязки к коллективу или бренду работодателя. Теперь зарплата стала единственным критерием выбора работы.

Расширение информационных ресурсов также облегчает переход сотрудников из одной отрасли в другую, так как появляется больше возможностей для получения информации о вакансиях.

Однако, в данной ситуации отраслевые соглашения перестают выполнять свою функцию, и гонка за зарплатой начинает усиливаться, заключили в газете.