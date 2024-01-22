МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Болгарские депутаты предложили законопроект о блокировки собственности подсанкционных россиян на территории страны, заявил депутат Ивайло Мирчев. Часть побережья Ниццы может перейти к России, пишет СМИ

Отмечается, что документ разработали члены фракции ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария").

"Возвращение санаторно-оздоровительного комплекса "Камчия" и замораживание российской недвижимости, принадлежащей лицам под санкциями — наша приоритетная задача, заявленная уже в 2023 году. Поэтому сегодня (в понедельник) мы вместе с (депутатом — ред) Надеждой Йордановой предложим нашей парламентской группе новый законопроект, касающийся этого вопроса", — написал Мирчев в соцсетях.

По его словам, закон необходим для исполнения ограничений, введенных Западом против России. Болгарский депутат также предложил размещать на портале МИД страны список лиц, которые находятся под санкциями.

Согласно болгарским СМИ, комплекс "Камчия" на Черном море принадлежит правительству России.

Спортивно-оздоровительный комплекс "Камчия" — детский СОК, расположенный на болгарском побережье, в 25 километрах от Варны в заповеднике Камчия, который входит в число охраняемых ЮНЕСКО природных объектов. Строительство комплекса осуществлялось при поддержке правительства Москвы.