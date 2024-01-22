МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Вложения российских инвесторов в гособлигации США затруднены из-за высоких геополитических рисков и технических сложностей по осуществлению расчетов, поэтому рост объемов инвестирования у них в такие бумаги маловероятен, заявил РИА Новости директор по работе с клиентами "БКС Мир инвестиций" Михаил Крутиков. В Египте ждут российские инвестиции в развитие яхтенного туризма

По данным Минфина США, российские инвесторы за ноябрь сократили портфель американских гособлигаций до 28 миллионов долларов с 31 миллиона по итогам октября. На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц выросли на 29,3 миллиарда — до 1,128 триллиона долларов. На втором месте остается Китай с 782 миллиардами долларов (рост на 12,4 миллиарда). Следом идет Великобритания (716,2 миллиарда), которая нарастила объем облигаций на своем балансе на 23,2 миллиарда долларов.

"Инфраструктурные и геополитические риски по-прежнему присутствуют. Поэтому риск невозврата инвестиций от вложения не только в гособлигации США, но и в целом в американский рынок для российского инвестора очень высок. По этой причине доля россиян в госбумагах США незначительна. В будущем, пока не наступит потепления отношений между США, их союзниками и РФ, не стоит рассчитывать на увеличение спроса на зарубежные активы со стороны российского инвестора", — отмечает эксперт.

Прежде всего, любые вложения нужно рассматривать с точки зрения потенциальных рисков невозврата инвестиций, подчеркивает Крутиков. После начала СВО многие инвесторы попали под санкции США и их союзников. Многие активы россиян на зарубежных счетах были либо заблокированы (после введения санкций на НРД), либо инвесторы испытывают сложности с работой по этим счетам, открытым напрямую у иностранных брокеров, напомнил эксперт.