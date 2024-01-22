2024-01-22T16:27:51+03:00
2024-01-22T16:27:51+03:00
2024-01-22T16:27:51+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240122/842860042.html
Apple оплатила антимонопольный штраф, сообщила ФАС
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Компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей за навязывание российским разработчикам приложений для iOS необходимости использовать в их приложениях... ПРАЙМ, 22.01.2024
финансы, новости, россия, apple, штраф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей за навязывание российским разработчикам приложений для iOS необходимости использовать в их приложениях платежный инструмент компании, денежные средства уже поступили в бюджет РФ, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
"Компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. Денежные средства уже поступили в бюджет Российской Федерации… Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании", — говорится в сообщении.