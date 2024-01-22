МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей за навязывание российским разработчикам приложений для iOS необходимости использовать в их приложениях платежный инструмент компании, денежные средства уже поступили в бюджет РФ, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Смартфоны Apple не вышли в лидеры по продажам в России в 2023 году

"Компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. Денежные средства уже поступили в бюджет Российской Федерации… Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании", — говорится в сообщении.