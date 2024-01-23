МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Правительство России утвердило порядок финансирования расходов поликлиник и больниц в новых субъектах на оказание медпомощи пациентам из других регионов в 2024 году, сообщается на сайте кабмина. Поликлиники обяжут перейти на электронные медкарты, заявил Мурашко

"В 2024 году в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях продолжат оказывать бесплатную медицинскую помощь людям из других регионов в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Подписано постановление, утверждающее порядок финансирования расходов медицинских организаций на оказание такой помощи", — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт об оказании бесплатной медицинской помощи на территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей российским и иностранным гражданам, а также лицам без гражданства, проживающим в других регионах России и застрахованным по ОМС.

Расходы больниц и поликлиник на оказание медпомощи таким людям будут финансироваться за счёт средств нормированного страхового запаса, сформированного в бюджетах территориальных фондов ОМС новых регионов, с последующим восстановлением из бюджетов территориальных фондов ОМС регионов, в которых застрахован пациент. Такой порядок позволит сохранить устойчивость региональных систем здравоохранения при решении внеплановых задач и увеличенной нагрузке.