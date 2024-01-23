ХЕЛЬСИНКИ, 23 янв — ПРАЙМ. Формирование системы международных договоров для передачи Киеву заблокированных российских активов займет один или два года. Об этом заявил вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар. Депутат призвал создать управление по контролю над иностранными активами

По его словам, для передачи Украине российского имущества потребуется система международных договоров, на создание которой понадобится некоторое время.

"Это может занять один или два года с точки зрения международных договоров. С другими механизмами, возможно, немного меньше, но мы добьемся этого", — сказал Кодар.

Он добавил, что на территории Эстонии заблокированы активы на 30 миллионов евро.

Страны ЕС и G7 с начала спецоперации заморозили активы россиян на 300 миллиардов евро, большая часть хранится в Бельгии на счетах Euroclear.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что лидеры союза поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю завершить подготовку предложений по механизму использования прибыли от замороженных российских активов. По его словам, есть желание, которое разделяют большинство членов Евросовета, сделать решительный шаг вперед для возможности использовать часть средств — вероятно, доходов — для финансовой поддержки Украины.