МИНСК, 23 янв — ПРАЙМ. Минфин Белоруссии сообщил, что продолжает работу по доведению выплат держателям еврооблигаций, включая выработку новых подходы к исполнению обязательств. Минфин выплатил в рублях купон по евробондам

"Министерство финансов информирует о продолжении в январе работы по доведению выплат держателям еврооблигаций, учитываемых в российской депозитарной системе. Расчеты осуществляются в рамках договора, заключенного с НКО АО "Национальный расчетный депозитарий", в пользу держателей, прошедших необходимые процедуры верификации и указанных в представленных НКО АО НРД реестрах", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что выплаты производятся согласно постановлению правительства и Национального банка Белоруссии от 26 сентября 2022 года "О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами" в соответствии с выработанными с российской стороной подходами по задействованию локальной депозитарной инфраструктуры.

"Подход к исполнению обязательств перед прочими категориями держателей еврооблигаций будет выработан комплексно с учетом обобщения практики сбора документов и перечисления денежных средств через НКО АО НРД, анализа возникающих вопросов, в том числе технического характера", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что "необходимость внедрения механизмов исполнения обязательств по еврооблигациям, отличных от процедур, закрепленных в эмиссионной документации, обусловлена односторонним отказом западных инфраструктурных организаций от выполнения своих функций". "Санкционное давление, под влиянием которого оказались российская и белорусская инфраструктура, усугубляется тем, что хранение еврооблигаций Республики Беларусь осуществляется за пределами белорусской депозитарной системы", — отмечается в сообщении.