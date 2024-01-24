МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Европейский союз может выплатить Украине часть денег из 50 миллионов евро сразу, как только примет пакет помощи, пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники. Санкции против России никуда не исчезнут, заявила Матвиенко

15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам ночного заседания саммита Евросоюза вновь заблокировал пакет помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов. По его словам, финансирование Украины из бюджета ЕС наносит вред интересам Венгрии. Премьер страны добавил, что Евросоюз вернется к вопросу поддержки Киева на заседании в феврале.

"Пакет (помощи) включает… многократно откладываемое соглашение о выделении Киеву 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет, часть которых может быть выплачена сразу же после заключения сделки", — сообщает издание.

По данным FT, ЕС также предоставит Киеву военную помощь на пять миллиардов евро.

Как сообщил газете один из источников, возможности Европы по поддержке Украины не безграничны.

Financial Times ранее писала, что ЕС готовит план, который позволит выделить Украине средства без одобрения Венгрии. Согласно идее, страны-члены предоставят гарантии бюджету. чтобы Еврокомиссия разрешила занять для Киева до 20 миллиардов евро.