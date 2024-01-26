МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Киев получил от Соединенных Штатов все необходимые гарантии поддержки, в том числе и по вопросу конфискации замороженных российских активов, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью газете Politico. Сенатор оценила шансы США и Европы "прикарманить" российские активы

"У нас есть все гарантии со стороны США касательно долгосрочной поддержки Украины: например, конфискация российских активов для финансирования восстановления Украины", — отметил премьер. Он также отметил, что Киев тесно сотрудничает с администрацией президента Джо Байдена и Конгрессом США для обеспечения помощи на 2024 год. Однако Шмыгаль добавил, что он будет следить за развитием событий в 2025 году.

Ранее 24 января комитет по международным отношениям Сената США почти единогласно поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов Киеву, и теперь он должен быть одобрен полным составом Сената.Санкции, наложенные западными странами на Банк России в связи с конфликтом на Украине, привели к заморозке его резервов, но точная сумма замороженных средств неизвестна.

По данным Центробанка, на конец июня 2021 года около 288 миллиардов долларов хранились в различных странах, включая Австрию, Великобританию, Германию, Канаду, США, Францию и Японию, а еще около 63 миллиардов долларов — в неназванных странах.

Агентство Bloomberg отмечало, что конфискации замороженных российских активов не поможет Украине и даже может усугубить положение Киева. Кроме того, желание конфисковать активы суверенного государства создадут опасный прецедент, который подорвет стабильность международных отношений и экономических связей, заключили в издании.

Сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди замечала, что действия Соединенных Штатов и Евросоюза по конфискации активов противоречат базовому принципу сохранности резервов, поэтому у них нет шансов "прикарманить" российское имущество.