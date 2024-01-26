МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Решение комитета Сената США по замороженным российским активам создаст опасный прецедент, разрушит международные принципы права собственности. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Шмыгаль заявил, что Киев получил гарантии США об изъятии российских активов

25 января агентство Bloomberg приводило результаты голосования, которое проходило в комитете по международным отношениям Сената США. Американские чиновники поддержали законопроект о передаче заблокированных российских активов Украине.

"Подобным решением они окончательно разрушат все основополагающие международные принципы существования рыночной экономики и права собственности. Пока не поздно, властям западных стран во главе с США стоит убрать подальше свои загребущие руки от российских активов и не создавать опасного международного прецедента", — сказал Константинов.

По словам политика, Запад трактует международное право так, как ему выгодно. Он также подчеркнул, что Россия рано или поздно вернет свою собственность.

10 декабря 1948 года Генассамблея ООН приняла резолюцией 217 А (III) Всеобщую декларацию прав человека. В соответствии со статьей 17 документа, ни один человек не должен быть произвольно лишен своего имущества. Кроме того, декларация гарантирует право каждого человека владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими.