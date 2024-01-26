2024-01-26T12:27:51+03:00
2024-01-26T12:27:51+03:00
2024-01-26T12:27:51+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240126/842897598.html
ЕС может согласовать финансирование Киева на следующей неделе
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Европейские лидеры могут уже на следующей неделе согласовать выделение Украине помощи в размере 50 миллиардов евро, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление президента Латвии... ПРАЙМ, 26.01.2024
финансы, новости, ес, украина, финансирование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Европейские лидеры могут уже на следующей неделе согласовать выделение Украине помощи в размере 50 миллиардов евро, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.
По словам Ринкевичса, соглашение будет либо согласовано всеми 27 странами Европейского союза, либо придется обратиться к другому механизму. Президент Латвии выразил надежду на достижение компромисса на предстоящем саммите 1 февраля.
"Но одно ясно — Украине нужны эти деньги, Украина должна получить эти деньги и ЕС должен их предоставить", — заявил латвийский лидер.
В то же время, Россия направляла ноту странам-членам НАТО, выражая свое недовольство поставками оружия на Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что поставки оружия на Украину имеют негативный эффект и мешают переговорам между Россией и Украиной.
Ранее 15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам ночного заседания саммита Евросоюза вновь заблокировал пакет помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов. По его словам, финансирование Украины из бюджета ЕС наносит вред интересам Венгрии. Премьер страны добавил, что Евросоюз вернется к вопросу поддержки Киева на заседании в феврале.