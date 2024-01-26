МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Европейские лидеры могут уже на следующей неделе согласовать выделение Украине помощи в размере 50 миллиардов евро, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса. Украина получила дополнительное финансирование от Всемирного банка

По словам Ринкевичса, соглашение будет либо согласовано всеми 27 странами Европейского союза, либо придется обратиться к другому механизму. Президент Латвии выразил надежду на достижение компромисса на предстоящем саммите 1 февраля.

"Но одно ясно — Украине нужны эти деньги, Украина должна получить эти деньги и ЕС должен их предоставить", — заявил латвийский лидер.

В то же время, Россия направляла ноту странам-членам НАТО, выражая свое недовольство поставками оружия на Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что поставки оружия на Украину имеют негативный эффект и мешают переговорам между Россией и Украиной.

Ранее 15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам ночного заседания саммита Евросоюза вновь заблокировал пакет помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов. По его словам, финансирование Украины из бюджета ЕС наносит вред интересам Венгрии. Премьер страны добавил, что Евросоюз вернется к вопросу поддержки Киева на заседании в феврале.